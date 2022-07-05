Культурный кластер на мысе Хрустальный официально дополнили Артиллерийской бухтой

Неоднократно озвученные планы расширить территорию преображения мыса Хрустальный, включив прибрежную зону и всю Артиллерийскую бухту, теперь оформлены документально.

Соответствующий приказ издан за подписью директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максима Жукалова 1 июля.

Согласно документу, в прежний приказ департамента от 5 апреля 2022 года «Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция ул.Капитанская в рамках реализации мероприятий по созданию парка музейно-мемориального комплекса Защитникам Севастополя 1941-1942 гг. на мысе Хрустальном», внесены изменения. Откорректированная формулировка звучит так: «Реконструкция улица Капитанская в рамках реализации мероприятий по созданию «Парка Музейно-мемориального комплекса Защитникам Севастополя 1941-1942 гг. на мысе Хрустальном с набережной и Артиллерийской бухтой в городе Севастополе».

Напомним, что 18 января правительство Севастополя опубликовало заключение о результатах общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории Карантинной бухты (мыс Хрустальный), где планируется строительство культурно-исторического кластера с оперным театром и балетной академией.

Еще раньше, в марте 2020 года было заявлено о готовности устроить парк площадью 40 га вокруг нового музейно-культурного комплекса на мысе Хрустальный. Уже тогда речь шла об объединении общественного пространства вдоль моря — от Артиллерийской до Карантинной бухты Тогда было заявлено, что город рассчитывает получить около 8,8 млрд на обустройство парка около комплекса и новой набережной, которая начнется с северного берега Карантинной бухты от базы ракетных катеров, далее — по всему периметру мыса Хрустальный и перейдет в уже существующую центральную набережную Севастополя в Артбухте.