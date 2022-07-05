Гражданскую оборону сделают эффективнее

Губернатор подписал указ о внесении изменений в положение об организации и ведении гражданской обороны (ГО) в Севастополе.

Губернатор подписал указ о внесении изменений в положение об организации и ведении гражданской обороны (ГО) в Севастополе.

Предыдущий указ датируется 2015 годом, но он уже несколько раз изменялся. Новые корректировки имеют организационный характер, кардинально ничего не меняют и направлены на повышение эффективности реализации государственной политики в области ГО.

Как и раньше руководит ГО города губернатор, а в исполнительных органах власти и организациях — их непосредственные руководители.

Управление гражданской обороной производит Главное управление МЧС России по Севастополю и его специализированные структурные подразделения. В состав сил ГО входят спасательные службы и аварийно-спасательные и нештатные формирования, такие как учреждения здравоохранения, строительно-монтажные организации, которые могут привлекаться дополнительно.

Справка

Гражданская оборона — система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

В задачи гражданской обороны входит подготовка населения в области гражданской обороны; оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения; первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, оказание первой помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер; борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий; обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению; санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий; восстановление и поддержание порядка в районах; срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время; разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время; обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.