Кардинального улучшение финансового состояния дотационных регионов не произошло, следует из анализа, который повела Счетная палата РФ.

Кардинального улучшение финансового состояния дотационных регионов не произошло, следует из анализа, который повела Счетная палата РФ.

Анализ выявил растущую зависимость таких регионов от финансовой помощи из федерального бюджета: доля безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней в их доходах выросла с 43,3% в 2017 году до 55,4% в 2020 году.

Счетная палата РФ обратила внимание на недостаточную эффективность реализации отдельных мероприятий. Например, до настоящего времени не выполняется задача по сокращению целевых межбюджетных трансфертов. Более того, анализ показал, что с каждым годом их становится только больше.

«Ежегодно увеличивается количество целевых межбюджетных трансфертов в ходе исполнения федерального бюджета: в 2019 году — 54,3%, в 2020 году — 60,3%, — привела статистику главный аудитор СП РФ Наталья Трунова.

В связи с этим, контрольное ведомство предложило провести инвентаризацию обязательств регионов, установленных в соглашениях о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. По мнению Счетной палаты, инвентаризация позволит сократить число повторных обязательств, а также обеспечит прозрачность деятельности региональных органов исполнительной власти.

Экономику Севастополя формируют доходы чиновников и агентства недвижимости

К дотационным регионам относится и Севастополь. За период 2017-2021 годов его бюджетная дотационность была на среднем уровне — 36,6% и снизилась в 2021 году на 14,9 процентного пункта по сравнению с уровнем 2017 года, отметила заместитель председателя Контрольно-счетной палаты города Наталья Середа.

В 2021 году город получил шесть видов дотаций, 45 видов субсидий, 23 вида субвенций, 25 видов иных межбюджетных трансфертов общим объемом 43,5 млрд рублей.

Экономикообразующими секторами хозяйства города являются агентства недвижимости. структуры госуправления, обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта. Так, на долю государственного управления приходится в среднем 17,4% создаваемой добавленной стоимости, в то время как по России данное значение в среднем составляет 5,8% за тот же период. Таким образом, прослеживается слабая активность в реальном секторе экономики, что обусловило наращивание сферы государственного управления и торговли.

В создании добавленной стоимости Севастополь уступает средним показателям по России по вкладу обрабатывающей промышленности, чем и обусловлено снижение уровня среднедушевых денежных доходов населения.

При этом уровень валового регионального продукта на душу населения в городе к среднему значению по стране по сравнению с 2017 годом увеличился на три процентных пункта и достиг 46,1%.

Данный рост, по мнению специалистов, показывает, что Севастополь может стать перспективным регионом, что подтверждается снижением уровня дотационности, ввиду концентрации финансовых потоков.