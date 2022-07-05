Для ликвидации свалок нужно менять законодательство

Из-за особенностей севастопольского законодательства региональный оператор по обращению с отходами не занимается своими прямыми обязанностями.

Из-за особенностей севастопольского законодательства региональный оператор по обращению с отходами не занимается своими прямыми обязанностями.

В постоянные комитеты по бюджету и городскому хозяйству Законодательного Собрания обратился руководитель Балаклавского муниципального округа по вопросу финансирования вывоза несанкционированного мусора.

Власти города в этом году передали полномочия по устранению несанкционированных свалок муниципальным образованиям (МО), однако финансирование на эти работы не предусмотрели.

На данный момент на территории Балаклавы находится более 20 несанкционированных свалок, администрацией уже израсходовано 70% средств, предусмотренных на уборку территории, а у Андреевского — 100%, то есть денег не осталось. Подобная ситуация и в других муниципальных округах города.

Председатель комиссии по бюджету заксобрания Вячеслав Аксенов подтвердил, что проблема существует.

— Проблема глубокая, требует стратегического решения, которое может быть реализовано через изменение действующего законодательства, — отметил В.Аксенов.

Ранее ликвидацией несанкционированных свалок занимался региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «БГС». Помимо платежей от жителей города, правительство Севастополя ежегодно вливает в предприятие сотни миллионов рублей субсидий.

В свою очередь вице-спикер заксобрания Илья Журавлев, присутствующий на заседании, напомнил коллегам, что всему виной местный 314-й закон, который вопреки нормам федерального закона передал полномочия по обращению с ТКО муниципалитетам. Сейчас в судах идет разбирательству относительно законности данного решения. При этом в 89-м федеральном законе черным по белому написано, что за все вопросы, связанные с обращением с ТКО отвечает региональный оператор.

По данным пресс-службы заксобрания, во избежание надвигающейся мусорно-экологической катастрофы парламентарии приняли решение, поручить главам муниципальных образований и департаменту городского хозяйства подготовить детальную информацию об имеющемся дефиците средств. Кроме того поручить местным администрациям и постоянной комиссии Законодательного Собрания подготовить предложения по изменения действующего законодательства.