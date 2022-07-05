Байдарочница из Севастополя завоевала золото на чемпионате России

Спортсменка из Севастополя Анастасия Долгова завоевала золотую медаль на Чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Спортсменка из Севастополя Анастасия Долгова завоевала золотую медаль на Чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Чемпионат проходил в Москве с участием спортсменов из 30 российских регионов.

- Определился стартовый состав нашей сборной на международные соревнования «Кубок доброй воли", - написал глава города.

Он добавил, что А.Долгова вместе с подругой по команде Кристиной Ковнир также завоевала чемпионский титул на байдарке-двойке на дистанции 200 метров.

Кроме этого, в активе севастопольской спортсменки - бронза в спортивной дисциплине «байдарки-одиночки» на 200 метров, второе место в одиночном разряде на дистанции 500 метров, третье место в соревнованиях байдарок-четверок на дистанции 500 метров.

Поздравив А.Долгову с победой, глава города напомнил, что водно-гребная база существует в Севастополе с 1975 года, за период до 2015 года там были подготовлены 8 мастеров спорта СССР, а также победители и призеры чемпионатов СССР.

Он также сообщил, что гребля на байдарках и каноэ сегодня является для города базовым видом спорта, с перспективой развития после завершения строительства водно-гребной базы «Чайка» в Инкермане.

Как уже сообщала "Севастопольская газета", в июне 2022 года Совет Федерации поддержал проекты социально-экономического развития Севастополя, общий объем финансирования составляет 65 млрд рублей. Среди объектов - водно-гребная база "Чайка".