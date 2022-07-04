По-настоящему жарко будет 6 и 7 июля, в эти дни столбик термометра поднимется выше 30 градусов.

По-настоящему жарко будет 6 и 7 июля, в эти дни столбик термометра поднимется выше 30 градусов.

Об этом «Севастопольской газете» сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Борисевич.

По ее информации, 4 и 5 июля температура поднимется до отметок 27-29 градусов, а 6 и 7 июля ожидается повышение температуры воздуха до 31 до 33 градусов.

- 6 июля воздух прогреется до 30-32, а 7 июля — до 31-33 градусов. Зато 8 и 9 жара несколько спадет, до 28-29 градусов, - сказала Н.Борисевич, добавив, что прогноз приблизительный, уточнения могут быть.

Это касается и осадков. В ближайшие дни они не предвидятся, но существует вероятность конвективных процессов (конвекция в атмосфере возникает в результате перемещения объемов воздуха с одних высот на другие), что может внести коррективы и в эту часть прогноза.

Что касается температуры воды, то на сегодня на всем побережье Крыма - по0летнему теплая вода.

Так, в районе Алушты, где еще недавно наблюдались апвеллинговые процессы, с резким понижением температуры воды, сейчас вода нагрелась на 6 градусов и составляет 22 градуса.