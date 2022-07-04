Вышел второй том атласа ближней хоры Херсонеса

Ученые Крымского федерального университета выпустили второй том «Атласа ближней хоры Херсонеса Таврического». Презентацию издания, увидевшего свет в мае 2022 года, провели на территории археологического заповедника в первый день июля.

Ученые Крымского федерального университета выпустили второй том «Атласа ближней хоры Херсонеса Таврического». Презентацию издания, увидевшего свет в мае 2022 года, провели на территории археологического заповедника в первый день июля.

Атлас выпущен в содружестве с музеем-заповедником «Херсонес Таврический» при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

«Наше исследование уникально, так как оно базируется на изучении коллекции немецких трофейных аэрофотографий 1941–1944 гг. Luftwaffe, хранящихся в Национальном архиве США. Я сделала примерно 800 сканов фотографий. По ним мои коллеги собрали геореферированные мозаики и реконструировали всю сетку земельных наделов в точных географических координатах. Раньше это существовало только на бумаге, а теперь и в электронном формате», — рассказала заведующая отделом естественно-научных методов в археологии Крыма Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ Татьяна Смекалова.

Последний том атласа завершает описание местности Херсонеса Таврического и открывает новые принципы и модули херсонесского межевания: гражданский надел, плантажный ряд и другие.

Благодаря уникальным снимкам ученые смогли доказать, что единицей измерения площадей на хоре Херсонеса являлась арура, равная квадрату со стороной в 100 египетских локтей, или 52,35 × 52,35 м, а гражданским наделом был гекаторюг, квадрат со стороной в 100 оргий (209,4 × 209,4 м) площадью 4,385 га. Гекаторюг был равен 16 арурам.

«Цель нашей работы — введение в широкий научный оборот новых источников и материалов, которые должны стать полноценной базой для дальнейшего изучения землепользования и землеустройства в Херсонесе Таврическом и для реконструкции его истории», — добавила Т.Смекалова.

Книга формата А3 с цветными изображениями вышла тиражом в 300 экземпляров. Атлас можно будет прочесть в библиотеках, в том числе в библиотеке КФУ, а также приобрести в книжных магазинах. Книга предназначена как для профессиональных историков и археологов (античников и византинистов), аспирантов и студентов, так и для всех, интересующихся древней историей Крыма.

Первый том атласа вышел в 2020 году. В нем представлен каталог первых 112 блоков участков. Второй том посвящен оставшимся трем сотням блоков.