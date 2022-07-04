Вышел в свет новый путеводитель-справочник «Музеи Крыма»

Первые 300 экземпляров путеводителя направлены в республиканские библиотеки, музеи, образовательные и социальные учреждения.

В Симферополе 29 июня состоялась презентация нового путеводителя-справочника «Музеи Крыма», направленного на популяризацию музейных учреждений полуострова как единого культурного пространства Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Каталог подготовлен и издан при поддержке Министерства культуры РК и участии Музея обороны Севастополя.

Авторы путеводителя: почетный председатель Ассоциации заповедников и музеев Крыма Вячеслав Пересунько, замдиректора Центрального музея Тавриды Алексей Зубарев.

Первые три сотни экземпляров издания будут направлены в республиканские библиотеки, музеи, образовательные и социальные учреждения, а в дальнейшем запланировано осуществить дополнительный выпуск путеводителя для свободной реализации в торговых организациях.

Новый справочник содержит сведения о 162 музеях и объектах музейного показа, входящих в состав крымских музеев-заповедников и расположенных на территории полуострова. Его объём составил 512 страниц текстового, графического и иллюстрационного материала. В информационной части указан профиль музея, адрес, режим работы, руководитель музея, GPS-координаты, официальные сайты и страницы в социальных сетях.

Предыдущее издание путеводителя-справочника «Музеи Крыма» было издано в 2009 году и к настоящему времени стало библиографической редкостью. За прошедшие годы расширилась сеть музейных учреждений Крыма, в связи с этим и возникла необходимость в дополнении, переиздании каталога.