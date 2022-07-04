Выпускник гимназии №1 стал шестым стобалльником в этом году

Выпускник севастопольской гимназии №1 имени А.С.Пушкина Алексей Муренький по результатам сдачи ЕГЭ по информатике набрал максимальные 100 баллов.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя, заметив, что это максимальный результат именно по этому предмету получен впервые.

Правда, ребята всего второй год сдают этот экзамен в компьютерной форме.

С учетом этого результата, шестеро севастопольцев в этом году набрали максимальный результат.

Интерес А.Муренький считает, что экзаменационные задания не были слишком сложными, но непривычными, а отличный результат их выполнения определила хорошая подготовка.

Как рассказал сам выпускник, в его ближайшие планы входит поступление в Севастопольский государственный университет. Он также убежден, что в родном городе существуют блестящие перспективы для профессиональной реализации, большие, чем где-либо еще.

По информации департамент образования и науки Севастополя, на сегодня ЕГЭ по информатики сдали 330 выпускников, 270 из них набрали баллы, которые позволяют поступать в вуз, высокие баллы (от 81 и выше) получили 73 человека.

Особо отмечено, что проверка работ была полностью автоматизирована, то есть субъективность в оценивании была полностью исключена.