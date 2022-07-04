Владимир Мединский неофициально инспектирует Севастополь

Помощник президента России Владимир Мединский встретился с офицерами 810-й бригады морской пехоты, прогулялся у памятника Примирения и по аллеям Малахова кургана.

Помощник президента России Владимир Мединский встретился с офицерами 810-й бригады морской пехоты, прогулялся у памятника Примирения и по аллеям Малахова кургана.

«Заехал в 810-ю бригаду морской пехоты. Здесь в 2020-21 годах служил срочную сын моего товарища (ранее первого замминистра культуры РФ) Володи Аристархова. Много рассказывал, вот я и решил – сам посмотреть. Без официоза, без предупреждения. Посмотрел, поговорил с офицерами, что сейчас «на пересменке». Как брали Мариуполь, Волноваху...», — написал в своем телеграм-канале В.Мединский.

Также он сообщил своим подписчикам, что показал отцу (Ростиславу Игнатьевичу Мединскому, который вместе с сыном находится в Севастополе) мемориал «Сынам России», посвященный 100-летию русского исхода и окончанию Гражданской войны. Памятник Примирению был открыт на берегу Карантинной бухты весной прошлого года, на торжественном мероприятии которого присутствовал советник президента лично.

Кроме того, сын и отец Мединские посетили место героической гибели трех русских адмиралов: Корнилова, Истомина и Нахимова — легендарный Малахов курган.

«Заехал на Малахов курган — посмотреть, как работают мемориальные объекты парка, реконструкцию и благоустройство которых Минкультуры завершило в 2019-м. Проинспектировал по старой привычке... Нашел пару неопрятностей. Подскажу директору», — пообещал В.Мединский.