Со второго полугодия повышены коммунальные тарифы

В Севастополе с 1 июля выросли тарифы на воду, электричество, отопление и вывоз мусора.

В Севастополе с 1 июля выросли тарифы на воду, электричество, отопление и вывоз мусора.

Напомним, что с 1 января 2022 года почти на 20% выросла плата за капремонт. В феврале квартплата — содержание жилого помещения с внутридомовыми сетями — стала больше на 4%. Остальные тарифы, как и было обещано, изменены в сторону увеличения со второго полугодия. Неизменными остались только плата за газ и водоотведение.

Тариф на холодное водоснабжение вырос почти на 8% — до 44,03 руб/куб.м, а на водоотведение остался прежним — 28,8 руб/куб.м. В сумме за холодную воду и канализование (для тех у кого оно есть) тариф вырастет на 5% — до 72,83 руб/куб.м.

На электроснабжение по одноставочным тарифам придется платить:

— при месячном объеме потребления до 150 кВт•час (включительно) — 3,79 руб/кВт•час;

— при месячном объеме от 150 до 600 кВт•час (включительно) — 4,46 руб/кВт•час,

— при месячном объеме свыше 600 кВт•час — 7,39 руб/кВт•час.

Специально укажем тарифы для сельских потребителей: до 150 кВт•час (включительно) — 3,51 руб/кВт•час; при месячном объеме от 150 до 600 кВт•час (включительно) — 4,11 руб/кВт•час, при месячном объеме свыше 600 кВт•час — 7,39 руб/кВт•час.

Тариф на отопление вырос почти на 4% — до 2589,75 руб/Гкал в составляющей по теплу и на 8% в составляющей по воде — до 44,03 руб/куб.м.

Самое большое повышение (кроме январского за капремонт) у тарифа на вывоз мусора. Услуга по обращению с ТКО (это и есть вывоз мусора) стала на 19% дороже — 460,46 руб/куб.м.

На газ продолжают действовать тарифы, утвержденные 18 октября 2021 года, когда отменили дифференциацию по годовому объему потребления. На снабжение природным газом установлен тариф 5,373 руб/куб.м.

Если сложить все эти повышения, должно получиться, что индексация тарифов в Севастополе в 2022 году составила 6,3%. По сравнению с уровнем инфляции это совсем неплохо.