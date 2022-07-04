Росреестру и МФЦ бумага больше не нужна

С 29 июня 2022 органы регистрации прав и центры Госуслуг «Мои документы» перешли на безбумажный документооборот, сообщило Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю.

С 29 июня 2022 органы регистрации прав и центры Госуслуг «Мои документы» перешли на безбумажный документооборот, сообщило Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю.

В многофункциональных центрах (МФЦ) поданные заявителем для учетно-регистрационных действий документы переводятся в электронный вид, заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью, после чего скан-образы направляются в орган регистрации посредством защищенных цифровых каналов связи. После совершения учетно-регистрационных действий, документы возвращаются в электронном виде в МФЦ и выдаются заявителю совместно с выпиской из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

«С 29 июня 2022 года государственная регистрация прав и кадастровый учет объектов недвижимости будут удостоверяться исключительно выпиской из ЕГРН. Специальные регистрационные штампы теперь не проставляются на документах. Заявитель (каждая сторона сделки) вправе в заявлении о государственной регистрации проставить отметку об удостоверении проведенных регистрационных действий выпиской из ЕГРН», — объяснила руководитель Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Олеся Калинкина.