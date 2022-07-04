Разрешили выход в море

Гражданским судам разрешили передвижение от мыса Фиолент до мыса Айя.

Министерство обороны открыло для судоходства район Черного моря у берегов Севастополя. Об этом сказано в извещении мореплавателям, опубликованном управлением навигации и океанографии Минобороны РФ.

«В информации, объявленной в ПРИП Новороссийск 137/22, разрешено установленным порядком плавание судов и маломерных плавсредств, в том числе осуществляющих добычу водных биоресурсов, ведущих хозяйственную, промысловую или иную деятельность в районе между 44-29.5 С 033-35.0В 43-55.0С 033-35.0В 43-55.0С 033-29.5В 44-29.9С 033-29.5В и берегом», – отмечается в приказе.

С учетом опубликованного навигационного предупреждения капитаны судов теперь могут передвигаться в районе, ограниченном крайними точками мыса Фиолент и мыса Айя.

В то же время, ограничения, касающиеся выхода в море и судоходства в районе бухт Стрелецкой и Круглой, сохраняются, информацию об этом « Севастопольской газете» подтвердил начальник причала №75, расположенного в Стрелецкой бухте, Александр Константинов.

С начала специальной военной операции на Украине северо-западная часть Черного моря закрыта для судоходства. В том числе запреты были наложены и на районы Севастополя. В частности, закрытой была зона между Балаклавой и Фиолентом. Пребывание кораблей и судов в этом районе расценивались как террористическая угроза. Закрытие судоходства в этой акватории Черного моря привело к невозможности добычи водных ресурсов севастопольскими и крымскими рыболовными предприятиями и частичной остановке их деятельности.