При реконструкции стадиона «Горняк» украдено 12 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора фирмы из Санкт-Петербурга, обвиняемого в мошенничестве при реализации госконтракта по реконструкции стадиона «Горняк».

Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора фирмы из Санкт-Петербурга, обвиняемого в мошенничестве при реализации госконтракта по реконструкции стадиона «Горняк».

Прокуратурой Севастополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «ГласСтрой», который обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По версии следствия, в октябре 2019 года в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» ГБУ «Дирекция капитального строительства» с ООО «ГласСтрой» заключен госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции стадиона «Горняк» для нужд детско-юношеской спортивной школы №7. Общая стоимость контракта составила более 340 млн рублей.

На счет подрядчика был перечислен аванс в размере 30%. Однако впоследствии в период с февраля по июль 2020 года генеральный директор ООО «ГласСтрой» похитил часть аванса на общую сумму 12 млн рублей под предлогом оплаты оборудования и строительных материалов, которые фактически на объект поставлены не были либо приобретались по более низкой цене.

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки прокуратуры Балаклавского района Севастополя и материалам УЭБиПК УМВД России по Севастополю, во взаимодействии с УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Расследование проведено ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю. В ходе следствия обвиняемый возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

В августе 2020 года контракт с ООО «ГласСтрой» расторгнут заказчиком в одностороннем порядке. В настоящее время работы выполняются иной строительной фирмой, но никак не закончатся.