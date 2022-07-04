Поднятый в Бердянске БДК «Саратов» планируется отправить на ремонт в Керчь

Большой десантный корабль «Саратов», поднятый в порту Бердянска, планируется отправить на ремонт в Керчь, сообщил ТАСС исполняющий обязанности главы Бердянска Александр Сауленко.

Большой десантный корабль «Саратов», поднятый в порту Бердянска, планируется отправить на ремонт в Керчь, сообщил ТАСС исполняющий обязанности главы Бердянска Александр Сауленко.

«В ближайшее время он (БДК «Саратов» — прим. ТАСС) должен уйти. Его поднимают и его в Керчь отбуксируют для ремонта», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что подъем судна практически завершен.

По словам А.Сауленко, корабль был затоплен после удара по порту Бердянска украинской ракетой «Точка-У». В момент удара БДК был пришвартован в порту, на его борту вспыхнул пожар.

Накануне член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил о подъеме БДК «Саратов» в порту Бердянска. Корабль получил повреждения при обстреле порта 24 марта. Экипаж затопил судно, чтобы в условиях начавшегося пожара избежать детонации находившихся на борту боеприпасов.