Новую ЛЭП на ЮБК пообещали проложить по трассе старой

Министр энергетики Николай Шульгинов обсудил с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым развитие электросетевого комплекса города.

На рабочем совещании 1 июля обсуждалась в том числе вопрос реконструкции линий электропередачи, обеспечивающих энергоснабжение населенных пунктов Южного берега Крыма. Для минимизации воздействия на окружающую среду принято решение о прохождении линии по существующей трассе.

Ключевой темой встречи стала реализация Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года» в части энергетики.

Министр и губернатор также рассмотрели комплексный план развития электрических сетей Севастополя на 2022–2026 годы, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Как сообщалось ранее, город Севастополь не согласовывал прокладку новой ЛЭП на ЮБК через Байдарскую долину, для чего пришлось бы вырубить до миллиона деревьев, в большинстве краснокнижных, на особо охраняемой природной территории.