Концерт-реквием посвятят 80-летию окончания Второй обороны Севастополя

Мероприятие состоится на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка» и будет посвящен памяти последних защитников Севастополя в первых числах июля 1942 года.

Мероприятие состоится на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка» и будет посвящен памяти последних защитников Севастополя в первых числах июля 1942 года.

Ме5роприятие анонсировал руководитель Севастопольского клуба любителей истории города и флота Олег Доскато.

Перед слушателями выступят ветеранские хоровые коллективы, детские творческие коллективы, а также потомки тех, кто героически оборонял город-герой в годы Великой Отечественной войны.

Апогеем мероприятия станет опускание гирлянды Славы в Севастопольскую бухту (у Памятника затопленным кораблям), а также возложение цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг. на площади Нахимова.

Концерт-реквием состоится 4 июля, начало в 18.00.