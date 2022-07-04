Газопровод из Передового до Тылового построят за два года

Газопровод из Передового до Тылового построят за два года

Подрядчику, которому достался контракт на вторую очередь газификации Байдарской долины, выполнит и третью очередью.

Полумиллиардный контракт (468 млн рублей) на выполнение строительно-монтажных работ по газификации сел Байдарской долины и ЮБК, 3-я очередь» подписан с ООО «Байдарбетон-плюс».

Неделю назад с этой компанией был подписан договор на строительство 2-й очереди байдарского газопровода. В общей сложности два контракта оцениваются в более чем миллиард рублей.

Размер аванса подрядчику составил 90% или 421 млн рублей.

Проектируемая система газоснабжения предназначена для передачи газа коммунально-бытовым потребителям и населению сел Озерное, Широкое, Тыловое Орлиновского муниципального округа.

Система представляет собой: источник газоснабжения — газопровод высокого давления в районе с.Передовое, 2-я очередь; межпоселковый газопровод высокого давления и три площадки газорегуляторных пунктов в селах Озерное, Широкое, Тыловое; а также опоры-стойки под надземный газопровод, переход через водные преграды, ограждения, фундаменты, молниезащиту, заземление.

Предполагается, что на своем маршруте трасса пересечет водные преграды, линии электропередач, кабель связи, водопровод. Протяженность газопровода — 14,8 км. Проектируемая система пройдет по землям сельских поселений и сельхозназначения, а также по особо охраняемым природным территориям и землям заказника «Байдарский». Под проект придется вырубить более четырех тысяч деревьев. За них предусмотрена компенсационная высадка на сумму 42,8 млн рублей. Кроме того газопровод пройдет через места расположения объектов археологического наследия: поселения «Озерное-1», «Озерное-», Павловка-1, Орлиное-1. На их сохранение в смете выделено 17,4 млн рублей.

Работы по строительству второй и третьей очередей газопровода должны быть завершены не позднее 30 декабря 2023 года.