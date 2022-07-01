Выпустили новую сторублевую банкноту

Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2022 года, выполненную в современном дизайне и содержащую усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублевой купюре.

Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2022 года, выполненную в современном дизайне и содержащую усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублевой купюре.

Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме и содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Новая сторублевка посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому солдату.

Банкноты выпуска 2022 года являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без всяких ограничений. Они будут находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.