В зависимости от региона коммунальные тарифы проиндексируют на 2,9-6,5%

Рост тарифов на коммунальные услуги в России с 1 июля 2022 года составит в среднем от 2,9% до 6,5% в зависимости от региона, следует из распоряжения правительства РФ.

Рост тарифов на коммунальные услуги в России с 1 июля 2022 года составит в среднем от 2,9% до 6,5% в зависимости от региона, следует из распоряжения правительства РФ.

Ежегодно правительство РФ выпускает распоряжение, в котором устанавливаются индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по регионам.

«Тарифы растут раз в год в июле. В этом году параметры уже были согласованы в ноябре или в конце октября распоряжением правительства по предельным индексам. Соответственно, в рамках этих предельных индексов [произойдет] рост тарифов с 1 июля», — сказала ТАСС директор департамента развития ЖКХ Минстроя Росси Олеся Лещенко.

Так, наиболее низкий процент индексации тарифов на коммунальные услуги установлен для Свердловской области (2,9%), Республики Марий Эл (3,2%) и Чукотского автономного округа (3,3%). В то же время наиболее высокий уровень индексации зафиксирован для Чеченской Республики (6,5%), Санкт-Петербурга (6,3%), Севастополя, Республики Татарстан (по 6,2%), Республики Крым (6,2%), а также Москвы, Республики Дагестан и Саха (Якутия) (по 6%).

При этом средний размер индексации тарифов ЖКХ не превысит 4%, сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

«После начала действия новых предельных индексов служба изучит информацию, поступающую в ведомство из органов регулирования, и при выявлении нарушений будет выдавать предписания об их устранении. В 2021 году в результате такой работы фактический рост размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране составил 3,2%, также было выявлено 6,9 млрд рублей экономически необоснованных средств в тарифах, которые служба предписала исключить», — добавили в ведомстве.

Индексация ниже инфляции

Несмотря на то, что компании, предоставляющие коммунальные услуги, наряду с другим бизнесом столкнулись в этом году со сверхплановым ростом расходов, тарифная нагрузка на граждан дополнительно увеличиваться не будет, отметил директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов.

«И хотя правительство допустило ряд послаблений при контроле за исполнением инвестиционных программ 2022 года, массово инвестиционные обязательства регулируемых организаций пока не пересматривались. Поэтому индексация тарифов существенно ниже уровня фактической инфляции не означает отказ от выполнения критически важных работ по поддержанию работоспособности инфраструктуры и ее обновлению», — объяснил эксперт.

Предложения по тарифному регулированию

«Решение о размере роста стоимости коммунальных ресурсов рассчитывается исходя из среднемесячного потребления по прошлому году. Поэтому граждане, по сути, платят рублем не за рост качества оказания монопольных услуг, а за компенсацию расходов ресурсоснабжающих организаций из-за инфляции», — прокомментировал ТАСС эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

По мнению эксперта, решением для сложившейся ситуации может стать увеличение горизонта тарифного планирования с 1 до 5 лет, а также приоритетного использования сравнительного метода эталонных затрат при подсчете стоимости единицы коммунальной услуги — тепла, воды, света, вывоза отходов. Такое предложение содержится в том числе в подготовленном Федеральной антимонопольной службой (ФАС) законопроекте об основах госрегулирования цен и тарифов.

Так, согласно пояснительной записке к законопроекту, ФАС предлагает устанавливать тарифы на коммунальные услуги на пять лет с возможностью их корректировки в исключительных случаях. Кроме того, предполагается установить единые для всех сфер методы государственного регулирования тарифов, а именно использовать метод сравнительного анализа или эталонных расходов, метод экономически обоснованных расходов, метод индексации и метод доходности инвестиционного капитала. По мнению авторов, документа долгосрочность тарифного регулирования позволит привлечь инвестиции, а процедура установления тарифов станет прозрачной и понятной.

Помимо этого, П.Склянчук считает необходимым усиливать общественный контроль за деятельность региональных тарифных организаций и коммунальщиков через раскрытие информации о том, на что тратятся средства граждан, которые они платят за ЖКХ. «Из структуры тарифа крайне мало идет на повышение заработной платы работников систем жизнеобеспечения, что порождает высокую текучесть кадров и приводит к уходу из отрасли квалифицированных работников», — добавил эксперт.

С 2013 года коммунальные тарифы в России индексируются раз в год с 1 июля, чтобы сдерживать инфляцию. В 2019 году индексация тарифов была двухэтапной в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%. С 1 января 2019 года тарифы увеличились на 1,7%, с 1 июля — на 2,4%.

С 2020 года индексация тарифов ЖКХ происходит один раз в год с 1 июля.