В права не вступил, но рельсы разобрал, а цистерны продал

Транспортные полицейские Крыма окончили и направили в суд уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в краже в крупном размере и в подготовке преступления.

Транспортные полицейские Крыма окончили и направили в суд уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в краже в крупном размере и в подготовке преступления.

Как выяснило следствие, житель Симферополя заключил договор переуступки прав кредитора согласно вынесенного решения Арбитражным судом Республики Крым по делу о банкротстве в отношении одного из государственных унитарных предприятий Красноперекопского района. Однако, цессионарием он мог стать только после внесения денежных средств на счет депозита за услуги арбитражного управляющего. Этого сделано не было.

Достоверно зная, что имущество предприятия ему без проведения оплаты еще не принадлежит, мужчина нанял бригаду рабочих, которые на территории организации-банкрота разобрали и складировали почти 700 метров рельс с крепежом. Однако транспортные полицейские предотвратили совершение преступления.

В ходе проверки факта разборки железнодорожных путей полицейские Линейного отдела полиции станции Джанкой выяснили, что симферополец при помощи тяжелой техники демонтировал с территории предприятия, вывез и сбыл три 50-кубовых цистерны, оценив их в 405 тысяч рублей. Материальный ущерб организации за кражу емкостей составил более 460 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.