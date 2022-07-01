В Херсонесе раскопали погребальный комплекс

Археологи Южного пригорода Херсонеса сделали одну из самых уникальных находок за всю экспедицию. Найден погребальный комплекс с тремя памятниками второго века нашей эры, сообщила пресс-служба Фонда «Моя история».

Археологи Южного пригорода Херсонеса сделали одну из самых уникальных находок за всю экспедицию. Найден погребальный комплекс с тремя памятниками второго века нашей эры, сообщила пресс-служба Фонда «Моя история».

Кроме обнаруженного ранее погребального захоронения знатного гражданина Херсонеса Аристона, чей памятник состоял из трех частей — надгробной стелы, базы под стелу и пьедестала. Также было раскопано женское погребение — памятник Аннионы.

Как и у Аристона, это плитовая гробница из трех частей. Стела — прямоугольная плита из белого мрамора, на которой изображена в высоком рельефе молодая женщина в гиматии, покрывающей голову. Фронтон с полуакротериями на углах. Под фронтоном надпись: «Аннион, дочь Эсхина, сына Героида, 18 лет. Прощай».

Кроме того найдена гробница-колумбарий — монументальное каменное строение из тщательно обработанных и подогнанных известняковых блоков. Размеры сооружения 6,45×4,50 м. В колумбарии находилось предположительно до 14 ниш для урн с прахом. Сооружение имело каменное двускатное перекрытие, ныне обрушенное. Реконструированная общая высота с пьедесталом 4,20 м. Исследование объекта продолжается.