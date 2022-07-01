Убийство молодой девушки расследовано

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Севастополя, который признался, что совершил убийство молодой девушки.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Севастополя, который признался, что совершил убийство молодой девушки.

По версии следствия, 30 марта 2022 года 24-летняя местная жительница встретилась со своим 42-летним знакомым, который работал строителем. В частном доме в садовом товариществе «Золотая балка», где мужчина делал ремонт, между ними возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник задушил девушку шнурком от одежды.

Чтобы скрыть преступление, он сбросил тело в емкость, расположенную на территории домовладения, закрыл люком и разместил на нем строительные материалы, с которыми продолжал работать в последующие дни. Несмотря на предпринятые мужчиной меры, сотрудники правоохранительных органов установили его причастность к совершению преступления и задержали.

Расследование по уголовному делу проведено следственным отделом по Нахимовскому району Севастополя ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю. Обвиняемый содержится под стражей.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу, сообющили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.