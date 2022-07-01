Театр танца и Художественный колледж подписали соглашение о сотрудничестве

В Художественном колледже будут готовить танцоров и учителей хореографии.

В Художественном колледже будут готовить танцоров и учителей хореографии.

Подписание соглашения о сотрудничестве между Севастопольским театром танца и Севастопольским художественным колледжем состоялось 1 июля в присутствии директоров департаментов образования и культуры.

В ландшафте культурной пластики

Церемония получилась торжественной и, по словам директора департамента культуры Ирины Романец, знаменующей событие высочайшего уровня.

- В ландшафте культурной пластики нашего уровня — это огромный пласт нашей деятельности. Из 312 коллективов, которые работают в нашем городе в области культуры, у нас достаточно большое количество именно хореографических коллективов, - заявила И.Романец.

Могут открыть и коммерческие места

Директор департамента образования Лариса Сулима высказала уверенность в востребованности выпускников колледжа учреждениями дополнительного образования.

- Все условия для получения качественного образования будут созданы, мы хотим, чтобы за счет нацпроекта образования подать заявку на 2025 год, чтобы у нас появился в колледже хороший хореографический класс с современным оборудованием. Думаю, что все условия будут созданы, - прокомментировала Лариса Сулима.

По ее словам, в департаменте образования будут мониторить ситуацию, и при очевидности спроса, могут открыть также и коммерческие места.

- Я думаю, что эта специальность будет привлекательной не только для севастопольцев, но и молодых людей с материка, - сказала Л.Сулима.

Десять заявлений уже подано

Директор Севастопольского профессионального художественного колледжа Светлана Еременко рассказала, что в этом году впервые в колледже объявлен набор на 25 бюджетных мест по направлению «хореография».

- Набор уже начинается, он продлиться до 12 августа, после чего начнутся вступительные испытания. Абитуриенты, которые окончили 9 классов средней школы, должны представить хореографическую постановку, что позволит выбрать 25 лучших для зачисления на бюджетную форму обучения, - сообщила С.Еременко.

По ее словам, документы принимают не только у севастопольцев, но и у иногородних абитуриентов, которым, в случае поступления, колледж предоставит места в общежитии.

Обучающий курс рассчитан на 3 года и 10 месяцев, затем последует сдача квалификационного экзамена и гарантированное трудоустройство.

Сегодня в колледже готовят стилистов и визажистов, парикмахеров, художников-оформителей, графических дизайнеров. Теперь к ним добавятся еще профессиональные танцоры и хореографы.

Выпускники отделения «хореография» смогут найти себя в качестве руководителей кружков, педагогов, руководителей творческих любительских коллективов, учителей хореографии в школах, в детских садах.

Преподавать общеобразовательные дисциплины на курсе будут педагоги колледжа, а хореографические дисциплины - специалисты Театра танца. Программа обучения включит теоретическое и практическое обучение.

Для занятий хореографией в колледже сейчас оборудуются два танцевальных зала для учебной практики, производственная практика будут проходить на базе Театра танца.

По словам Е.Еременко, уже сейчас подано 10 заявлений.

Финансирование обучения — из регионального бюджета, студенты, при отличной и хорошей учебе будут получать стипендию.

Мечтали давно

По словам директора Театра танца Александра Елизарова, курс рассчитан на 3 года и 10 месяцев и рассчитан, в основном, на занимающихся танцами с раннего детства, кто к окончанию 9 класса средней школы уже практически сложился, как танцовщик, занимаясь в различных танцевальных студиях. Правда, не исключается, что особо одаренных и мечтающих танцевать примут, что называется, «с улицы».

Колледж станет средним звеном профессионального образования, с возможным переходом к высшему.

А.Елизаров также сообщил, что в театре о таком курсе мечтали давно и теперь он станет серьезным подспорьем для коллектива Театра танца.

- Школа танцев у нас существует с самого основания, высшие учебные заведения есть, а вот учреждения среднего специального образования до сих пор не было, - сказал А.Елизаров, добавив, что на курсе будут обучать всем видам хореографии: классическому, народному, бальному и современному танцам.