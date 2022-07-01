Открылась художественная выставка «Верещагины. Свет и тени»

Вернисаж «Верещагины. Свет и тени» открыли в новом выставочном зале Российской государственной художественной галереи, расположенном в офисном центре «Царская Пристань».

В едином экспозиционном пространстве представлены пять малогабаритных живописных полотен, а также 25 аудио-визуальных медиа-инсталляций картин известного баталиста Василия Васильевича Верещагина и его однофамильцев художников братьев Петра Петровича и Василия Петровича Верещагиных.

Открывая выставку, директор Российской государственной художественной галереи Виталий Зотов отметил, что выставка впервые объединила трех русских художников, связанных одной фамилией — Верещагины.

— Они жили и творили в одно время, учились в одной Императорской академии художеств, путешествовали по жизни одними и теми же маршрутами. Но они были совершенно разными и поэтому до сих пор искусствоведы не сравнивали их. Мы осмелились на такой шаг и получился довольно интересный эксперимент. Более того, мы заглянули немного в будущее. Помимо оригинальных полотен, мы показываем картины этих художников, которые оживлены при помощи нейросети, — сказал В.Зотов.

Торжественное открытие выставки украсило выступление юных танцовщиц, воспитанниц севастопольской Академии хореографии.

Выставка продлится до 4 сентября по адресу ул.Портовая, 17, «Царская пристань».

Цена (в рублях) при покупке минимум четырех билетов: для взрослых — 400; детей от 7 до 18 лет — 200; один взрослый + один ребенок — 500; один взрослый + 2 ребенка — 700; два взрослых +один ребенок — 900; два взрослых + два ребенка — 1100; экскурсия (при наличии входного билета) — 500 рублей. Льготные билеты можно приобрести непосредственно в кассе выставочного зала при предъявлении документа, подтверждающего льготу.