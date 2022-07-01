Парень попытался сплавиться по Салгиру на плоту из пластиковых бутылок

Экстремала, сброшенного в воду бурным течением, выловили полицейские.

Наряд патрульно-постовой службы Симферополя в составе лейтенанта полиции Рефата Заитова и сержанта полиции Владимира Чмыхуна заметил, как молодой человек, плывший на самодельном плоту по реке Салгир, упал в воду, а пластиковую конструкцию стремительно унесло сильным течением. Сотрудники полиции бросились на помощь.

Парень смог удержаться на выступающем из бурных потоков воды кусочке суши. В спасательных работах ппатрульным помогли работавшие неподалеку строители. Их веревку полицейские бросили парню. Молодому человеку удалось ее поймать и обмотать вокруг себя, после чего его вытащили из воды.

Как выяснилось, трое 19-летних ребят соорудили плот из пластиковых бутылок и решили испытать его в реке, уровень воды в которой после дождей значительно поднялся. Пока двое снимали авантюру на телефон, третий смело спустил на воду собранное плавсредство. Но эксперимент вышел из-под контроля: смельчака сразу же смыло в воду течением.

Друзья вместо помощи товарищу, бросились догонять уплывший плот.

Испытатель отделался легким испугом и мелкими ссадинами. Полицейские оказали ему первую помощь, а затем со всеми участниками запуска плота провели профилактическую беседу о правилах безопасности, сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым.