Начали строить психоневрологический интернат

В районе улицы Горпищенко фирма «Асгард» приступила к строительству психоневрологического интерната на 335 мест.

В районе улицы Горпищенко фирма «Асгард» приступила к строительству психоневрологического интерната на 335 мест.

Проект, как это обычно происходит со стройками в Севастополе, пришлось значительно корректировать, поэтому на стройке, которую должны были начать еще в 2019 году, пока ведется планировка территории и разработка фундамента под устройство подпорных стен.

Ход этих работ проверили директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов и депутат Законодательного Собрания Татьяна Щербакова, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

«Проведен ряд совещаний под руководством губернатора в части определения требований к данной группе учреждений. Простым языком, из глухих закрытых помещений для содержания людей с психическими расстройствами будут обустроены более уютные домашние помещения общего пользования. Для этого сейчас мы проходим корректировку проектной документации», — рассказал о сути изменений проекта И.Гапицонов.

Как отметила Т.Щербакова, в городе строится уникальное учреждение для поддержки людей с ментальной инвалидностью, где будет возможность не просто проживать в комфортных условиях, но и учиться готовить, проводить мероприятия, ходить в магазины, получать профессию.

Под территорию интерната отведено 4,25 га. Общая площадь его помещений увеличена с 15 тысяч кв.м до 20,5 тысяч кв.м. Строится два жилых корпуса — взрослый и детский, на каждом этаже по четыре квартиры. Все квартиры будут выходить в общую зону для дальнейшего взаимодействия друг с другом — это холл, кухня, столовая и зал для занятий.

Медучреждение рассчитано на содержание 144 женщин и 77 мужчин, 80 смешанных мест будет доступно в отделении милосердия, еще 34 — в детском отделении.

Окончание строительства запланировано на декабрь 2023 года.