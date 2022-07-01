Итоговую аттестацию провели с нарушениями

Прокуратура Нахимовского района Севастополя совместно со специалистами Роспотребнадзора обнаружила нарушения требований федерального законодательства об образовании при организации и проведении государственной итоговой аттестации в 9-х классов.

Прокуратура Нахимовского района Севастополя совместно со специалистами Роспотребнадзора обнаружила нарушения требований федерального законодательства об образовании при организации и проведении государственной итоговой аттестации в 9-х классов.

Как сообщается на официальном сайте городской прокуратуры, нарушения касаются санитарно-эпидемиологического законодательства в части обеспечения питьевого и температурного режима обучающихся.

Требования не выполнены также в части обеспечения доступности информации о проведении аттестации.

«В частности, на официальных сайтах образовательных организаций в сети интернет отсутствовали сведения о сроках и местах подачи заявлений на сдачу экзаменов, сроках проведения итогового сочинения (изложения) и подачи апелляций», — говорится в публикации.

Для устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представления директорам гимназии и шести школ, расположенных на территории района.