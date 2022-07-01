Автобусные рейсы из Крыма в Херсон и Мелитополь стартовали, а электрички отменили

С 1 июля возобновлены перевозки между Крымом, Запорожской и Херсонской областями, но только автобусами. Запуск электричек из Джанкоя в Херсон и Мелитополь пока отложен.

С 1 июля возобновлены перевозки между Крымом, Запорожской и Херсонской областями, но только автобусами. Запуск электричек из Джанкоя в Херсон и Мелитополь пока отложен.

«В связи с тем, что работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой – Мелитополь, Джанкой – Херсон не завершены до конца, а безопасность здоровья и жизни граждан на сегодняшний день является для нас основным приоритетом, принято решение о переносе старта движения железнодорожного транспорта с территории Республики Крым на освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей», — сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Он пообещал, что мероприятия по обеспечению безопасности будут завершены в течение нескольких дней. Купившим билеты на электрички вернут деньги или дадут возможность перенести поездку на другую дату после корректировки расписания.

Автобусы с симферопольской автостанции «Курортная» курсируют в экспрессном режиме по маршруту Херсон, Мелитополь, Бердянск ежедневно. Рейсы выполняются перевозчиком ГУП РК «Крымтроллейбус» на паритетной основе с перевозчиками Херсона, Мелитополя и Бердянска. Автобусы оснащены кондиционерами, USB разъемами, камерами видеонаблюдения.

Для прохождения границы рейсовому транспорту отведен отдельный коридор.

Пока выполняется два рейса в день. При необходимости количество автобусных рейсов в день будет увеличено.

Рейс «Симферополь – Херсон»: отправление в 6.30, прибытие в 12.00; отправление 14.30, прибытие 20.05.

Из Херсона: отправление 6.30 — прибытие 12.00; 14.30 — прибытие 20.05.

Рейс «Симферополь – Мелитополь»: отправление 8.00, прибытие 15.00; отправление 14.00, прибытие 19.00.

От автовокзала «Мелитополь»: 8.05 — прибытие 15.05; 14.05 — прибытие 19.05.

Рейс «Симферополь – Бердянск»: 8.00 — прибытие 17.10; 14.00 — прибытие 21.10.

От автовокзала «Бердянск»: 6.00 — прибытие 15.10; 12.00 — прибытия 19.10.