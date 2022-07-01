Директора ООО «Асгард» обвиняют в хищении при строительстве спортивных объектов

Уголовное дело о хищении 279 млн рублей при выполнении государственных контрактов по реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса и ледового катка в Севастополе направлено в суд, сообщается на сайте городской прокуратуры.

Уголовное дело о хищении 279 млн рублей при выполнении государственных контрактов по реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса и ледового катка в Севастополе направлено в суд, сообщается на сайте городской прокуратуры.

Прокурор города Севастополя Максим Жук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «АСГАРД».

Директор строительной компании обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По данным следствия, в декабре 2019 года в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» ГБУ «Единая дирекция капитального строительства» с ООО «АСГАРД» заключен госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса «Имени 200-летия Севастополя».Сметная стоимость объекта составила 1,6 млрд рублей.

Заказчиком на счет подрядчика был перечислен аванс в размере 50%. В период с декабря 2019 года по апрель 2020 года генеральный директор ООО «АСГАРД» похитил часть аванса — почти 227 млн рублей — под предлогом оплаты фиктивной закупки металлопроката.

И это еще не все! В июле 2020 года с тем же подрядчиком был заключен госконтракт на строительство крытого катка в районе пересечения ул.Генерала Мельника и Лабораторного шоссе общей стоимостью свыше 913 млн рублей. На счет подрядчика заказчиком был внесен авансовые платеж в размере 50%, а в августе – сентябре 2020 года генеральный директор предприятия похитил часть аванса на общую сумму почти 52 млн рублей под предлогом оплаты водоотводных лотков, пескоуловителей и мачт для выполнения строительно-монтажных работ, которые фактически на объект поставлены не были.

На стадии предварительного следствия обвиняемым возмещен материальный ущерб, причиненный правительству Севастополя, в полном объеме, сообщили в Следственном комитете.

Напомним, что компания "Асгард" завершала реконструкцию летней эстрады "Ракушка" на Приморском бульваре, в настоящее время предприятие ведет работы на объекте «Севастопольский художественный музей им.М.П.Крошицкого».

Кроме того, "Асгард" получил подряд на строительство в Севастополе психоневрологического интерната.