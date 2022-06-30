«Севастопольский вальс» поддержал Российский фонд культуры

Фестиваль-конкурс «Севастопольский вальс» пройдет в Севастополе с 19 по 21 августа 2022 г. при поддержке Российского фонда «Культура». Организатором и учредителем проекта является Региональная общественная организация «Севастопольский танцевальный союз».

Фестиваль-конкурс «Севастопольский вальс» пройдет в Севастополе с 19 по 21 августа 2022 г. при поддержке Российского фонда «Культура». Организатором и учредителем проекта является Региональная общественная организация «Севастопольский танцевальный союз».

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

В 2022 году от Российского фонда культуры поддержку получат 122 некоммерческие организации, из них 7 проектов - в направлении «хореографическое искусство».

Сообщается, что проект включает проведение мастер-классов от профессионалов бального танца, конгресс для судей, конкурсную программу среди ансамблей бального танца, а также личный зачет для участников среди пар и соло.

Анонсировано, что в мероприятиях примут участие не менее 300 участников - танцевальных пар различных возрастных категорий. Кроме того организпаторы ожидают прибытия не менее 10 участников из разных регионов Российской Федерации в категории «ансамбли бального танца".