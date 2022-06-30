Севастополь — это четыре города в одном

Архитекторы СевГУ разработали культурный код Севастополя. Это проект о четырех городахв едином городе.

— Русский Севастополь — символ возрождения. Его сжигали, стирали с лица земли, но он восставал из пепла и становился прекраснее. Севастополь воскресал благодаря синтезу культурного кода и природного ландшафта, усилиями выдающихся архитекторов, — уверен доцент кафедры архитектуры и дизайна СевГУ, преподаватель Института развития города Алексей Тихонов.

По мнению разработчиков проекта, на территории современного Севастополя в разное время располагались четыре разных города, каждый из которых обладал особым набором характеристик, имеющих историческую и культурную ценность именно в качестве комплексного объекта. Какие-то были разрушены войнами или пришли в упадок, сохранились лишь отдельные элементы разных эпох. Тем не менее, они позволяют воссоздать морфологическую структуру прежних городских поселений, создав, таким образом, многослойный историко-культурный ландшафт, который будет вписан в инфраструктуру современного Севастополя.

— Кроме того в Севастополе присутствует ландшафтное разнообразие. Это тоже исторический код — Кача, Байдарская долина, Фиолент. Там нельзя строить вещи, которые противоречат этому коду. Восприятие должно быть комплексное, — считает А.Тихонов.

Первый город — Херсонес

Он был основан греческими выходцами из малоазийской Гераклеи Понтийской в эпоху классической колонизации (5 в. до н. э.). Город представлял собой двухчастную структуру, состоящую из центра– Полиса и сельскохозяйственной округи – Хоры, связанные сетью прямых дорог, представляющих собой пример классической Гипподамовой системы. Эта система пережила Херсонес и ее отлично можно наблюдать на любой фотографии, сделанной с высоты птичьего полета. Именно Хора представляет собой уникальный пример планирования античного колониального города.

Второй — город-крепость

Этот город представлял собой комплекс фортов и жилых построек для защиты и обслуживания черноморской эскадры. По сути, это была база военного флота, которая постепенно трансформировалась в южный город. Но, к сожалению, была прервана Крымской войной, которая полностью разрушила город. От него до нашего времени дошли лишь несколько фортов и отдельные гражданские постройки.

Третий — южный город

Он был создан на развалинах второго Севастополя после того, как Россия вернула себе право на создание базы Черноморского флота, а в город была проведена железная дорога. Последняя запустила совершенно новый южный вектор развития. Обеспеченные жители северных городов получили возможность проводить каникулы и отпуска на юге, сформировав, таким образом, спрос на южные морские фасады, общественные пространства и комплексы дач для отдыха в парках на берегу моря. Революция 1917 года и гражданская война не остановили эту тенденцию, но изменили ее, сделав более демократической. Вектор южного развития был уничтожен в результате Великой Отечественной войны.

Четвертый — белокаменный город

После войны город был фактически построен заново. На этот раз это был парадный город, главным культурным кодом которого стал символ военно-морской славы. Архитектурное наполнение этого кода обеспечило строительство центра города, которое стало системным элементом парадного стиля. За пределами центра Севастополь развивался в качестве классического ленточного полиса, что стало настоящей проблемой уже в более поздние периоды времени.

Авторы научно-исторического исследования в образовательных целях полагают, что их проект поможет в осознании комплексного восприятия города, а также позволит вывести работу, направленную на сохранение, реставрацию и реконструкцию архитектурного наследия Севастополя на принципиально новый уровень.

За эту работу команда архитекторов СевГУ была удостоена диплома Союза архитекторов России на V Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие-2022», проходившем в июне в Нижнем Новгороде.