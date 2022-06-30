Программа «Жилище» за 2021 год не выполнена

О хроническом невыполнении городской программы «Жилище» 28 июня в ходе заседания Законодательного собрания Севастополя заявил депутат Василий Пархоменко.

— Беспрецедентно низкое выполнение городской программы »Жилище» в 2021 году не позволило сотням малообеспеченных семей и социально незащищенных жителей воспользоваться законным правом на получение льготного жилья, — констатировал В.Пархоменко, заслушав отчет губернатора Севастополя.

По мнению депутата, эта программа оказалась полностью провалена. По приведенным В.Пархоменко данным, из 780 запланированных миллионов на эти цели фактическое выполнение составило 311, или 39,9%. В качестве аргумента он привел следующие данные: из запланированных 20 свидетельств на единовременную денежную выплату, фактически документ получили 6 человек (30%).

— Ветеранам войны повезло еще меньше, несмотря на то, что бюджетом на прошлый год было предусмотрена покупка жилья для 11 человек. На деле свидетельство на право получения жилья не получил ни один ветеран. Согласно программе, город должен был обеспечить бесплатным благоустроенным жильем по договору найма 56 детей-сирот, но и тут не заладилось — выполнение плана составило 0%, — продолжил перечисление депутат.

Завершив перечислять не сделанное, В.Пархоменко отметил, что цифры в отчете губернатора, представленном 28 июня на заседании Законодательного собрания и данные Контрольно-счетной палаты не совпадают, поэтому он намерен сделать депутатский запрос с просьбой разъяснить, где именно допущено искажение отчетных данных.