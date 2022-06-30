Определен подрядчик второй очереди газификации Байдарской долины

Севастопольская компания «Байдарбетон-плюс» за 660 млн рублей выполнит работы по второй очереди газификации сел Байдарской долины и Южного берега Крыма (ЮБК).

Севастопольская компания «Байдарбетон-плюс» за 660 млн рублей выполнит работы по второй очереди газификации сел Байдарской долины и Южного берега Крыма (ЮБК).

Контракт между Единой дирекцией капитального строительства и единственным поставщиком — ООО «Байдарбетон-плюс» подписан, зарегистрирован в реестре государственных контрактов и размещен на сайте правительства Севастополя.

Подрядчик получил аванс в размере 90% от стоимости контракта — 592,38 млн рублей.

Проектируемая двухступенчатая система газоснабжения предназначена для подачи природного газа коммунально-бытовым потребителям и населению сел Байдарской долины и ЮБК.

Согласно документации система транспортирования и распределения газа будет представлять собой комплекс сооружений, состоящий непосредственно из источника газоснабжения — проектируемого газопровода высокого давления II категории на входе; межпоселкового газопровода высокого давления и проектируемой площадки газорегуляторного пункта шкафного типа (ГРПШ) в с.Передовое. В комплекс строительства также войдут конструктивные решения по проектируемым газопроводу, площадкам, системам молниезащиты и заземления. Газопровод пройдет от села Терновка до села Передовое по пересеченной местности, имеющей естественные преграды — реки Ай-Тодорка и Уркуста. Строительные работы охватят около 14 га земель сельских поселений и сельхозземель Терновского и Орлиновского муниципальных округов, а также заказника «Байдарский».

В сметной документации предусмотрены компенсационные высадки за снос некраснокнижных зеленых насаждений на общую сумму 47 млн рублей. Высадке подлежат и краснокнижные — можжевельник колючий в количестве 1253 шт и можжевельник высокий — 81 саженец. На сохранение объекта археологического наследия «Родное 1» выделено 13,3 млн рублей.

Работы должны быть завершены не позднее 30 декабря 2023 года. Финансирование осуществляется из федерального бюджета в рамках госпрограмм РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».

ООО «Байдар-бетон» выполняет работы и по первой очереди газификации Байдарской долины. Этой фирме достался контракт на прокладку сети газопровода низкого давления в селе Широкое.

Газификация Байдарской долины

О завершении работ по полной газификации сел Байдарской долины до конца 2023 года на заседании заксобрания в ноябре 2021 года заявлял директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов. Тогда он сообщил, что на конец 2021 года заключено более 10 госконтрактов по строительству сетей низкого давления, а в январе 2022 года будет заключен госконтракт на строительство газопроводов высокого давления сетей. Похоже, заключение контракта состоялось, только не в начале, а в середине года.

Что газификация этого отдаленного района Севастополя вот-вот начнется, городские власти говорят с начала 21 века. В октябре 2004 года «Севастопольская газета» сообщала о планах Севастопольской городской государственной администрации завершить газификацию сел Байдарской долины уже в 2005 году.