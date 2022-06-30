Хореографии будут обучать в художественном колледже

Севастопольский театр танца имени Вадима Елизарова теперь будет готовить для себя профессиональные кадры.

Севастопольский театр танца имени Вадима Елизарова теперь будет готовить для себя профессиональные кадры.

О том, чтобы профессионально учить хореографии, в театре мечтали давно, и вот теперь эта мечта сбылась. В настоящее время коллектив очень нуждается в подготовленных высокопрофессиональных кадрах.

Курс "Хореографическое искусство" с этого года набирают в Севастопольском профессиональном художественном колледже по адресу: г.Севастополь, ул. Адмирала Макарова, 33.

- Теперь у талантливой молодежи из Крыма и Севастополя, увлекающейся различными танцевальными направлениями, появится прекрасная возможность продолжить свое обучение после танцевальных школ и студий и приобрести любимую профессию в среднем профессиональном учебном заведении, - сообщил директор Севастпоольского Театра танца Александр Елизаров.

При поступлении необходимо пройти вступительное испытание – исполнить хореографический этюд в одном из танцевальных направлений, самостоятельно подготовленный и исполненный абитуриентом, продолжительностью 3-5 минут.

Известно, что в 2022 году набирают 25 студентов на бюджетные места, студенты будут заниматься очно.

Прием документов продлится до 12 августа 2022 года, длительность обучения – 3 года и 10 месяцев. Иногородним предоставляется общежитие.

По окончании курса молодые специалисты - выпускники хореографического отделения получат диплом, который позволит им работать руководителями самодеятельных хореографических коллективов или продолжить обучение в высших учебных заведениях.

Более подробную информацию можно получить на сайте Севастопольский профессиональный художественный колледж www.sphk.ru.

Справка: Севастопольский театр танца создан в декабре 1999 г. В 2009 г. театру присвоено почетное звание «академический». С 2017 года Севастопольский академический театр танца носит имя своего основателя - Вадима Альбертовича Елизарова.

Сейчас в составе театра танца - 50 артистов, среди которых 9 заслуженных артистов Украины, 14 заслуженных артистов Республики Крым и 4 заслуженных артиста города Севастополь.

Художественный руководитель - заслуженная артистка Украины Нина Маршева, директор - заслуженный артист Украины А.Елизаров.