Генплан Севастополя пока не готов

Общественные обсуждения нового генерального плана Севастополя вероятнее всего состоятся в следующем году. Сейчас генплан находится в стадии актуализации.

Общественные обсуждения нового генерального плана Севастополя вероятнее всего состоятся в следующем году. Сейчас генплан находится в стадии актуализации.

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в парламенте города 28 июня, отчитываясь о работе возглавляемого им правительства города.

— Рассчитываю, что работа над документом будет завершена к декабрю текущего года. В следующем году, полгода нам понадобится, чтобы пройти все согласовательные процедуры, в том числе и повторное общественное обсуждение, — предположил глава города очередной срок обсуждения главного градостроительного документа города.