Торговый центр предложили построить не у штаба флота, а в Казачьей

История с неуместным строительством на территории между штабом Черноморского флота и памятника Екатерине II многоуровневого торгового центра получила неожиданное продолжение.

История с неуместным строительством на территории между штабом Черноморского флота и памятника Екатерине II многоуровневого торгового центра получила неожиданное продолжение.

На сессии городского парламента 28 июня депутат Вячеслав Горелов еще раз вернулся к этому вопросу, резко заявив губернатору Михаилу Развожаеву о невозможности такого строительства.

— Это пустые хлопоты, этого проекта там не будет! Я второй раз объясняю: этот проект не имеет право на обсуждение на градсовете! — безапелляционно заявил В.Горелов. При этом он сослался на позицию Черноморского флота по этому поводу, которая, по его словам, была изложена в письме, о котором средствам массовой информации известно.

— Есть еще одно письмо, о котором я говорить здесь не хочу, из еще одной структуры, в котором русским языком объясняется, что никакого гражданского объекта там невозможно построить, нельзя! — продолжил В.Горелов, вероятно сославшись на ответ из ФСБ.

При этом депутат персонально обратился к губернатору и его заместителям — Алексею Парикину и Марии Литовко.

— Всем понятно, почему я обращаюсь именно к этим людям. Давайте прекратим эти разговоры. Была допущена серьезная ошибка. Понятно, что необходимо сохранять лицо. Давайте построим такой центр в Казачьей бухте, где машины скоро будут парковаться одна над другой, и торгового центра нет. И у человека будет хороший бизнес, и люди спасибо скажут, — предложил В.Горелов.