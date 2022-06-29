Шаляпинский концерт воспроизведут на «Ракушке»

Жителей и гостей Севастополя 11 июля приглашают на оперный концерт, посвященный 105-летию знаменитого благотворительного выступления выдающегося русского певца Федора Шаляпина, состоявшегося в 1917 году на Приморском бульваре.

Жителей и гостей Севастополя 11 июля приглашают на оперный концерт, посвященный 105-летию знаменитого благотворительного выступления выдающегося русского певца Федора Шаляпина, состоявшегося в 1917 году на Приморском бульваре.

На эстраде «Ракушка» произведения из репертуара Ф.Шаляпина исполнит народный артист РФ, солист Большого театра России Владимир Маторин.

Организатор концерта — Благотворительный фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси. Команда проекта воссоздаст знаковое для русской культуры событие благодаря сохранившимся сведениям о программе выступления знаменитого певца.

Время концерта будет объявлено дополнительно.

«Проект направлен на формирование региональной культурной идентичности и станет знаковым событием для жителей города, а также послужит импульсом для привлечения туристов», говорится в сообщении пресс-службы правительства города. Никаких упоминаний о благотворительной составляющей, которая была основой концерта в 1917 году, в анонсе нет.

Революционный и благотворительный

На летней эстраде Приморского бульвара 11 июля 1917 года Ф.Шаляпин дал концерт для моряков Черноморского флота и жителей города в поддержку инвалидов Первой мировой войны. Певец тогда отдыхал с Гурзуфе и живо откликнулся на просьбу выступить для раненых.

На Приморском бульваре собрались 30 тысяч человек. На этот концерт Ф.Шаляпин привлек два хора и два оркестра и впервые исполнил сочиненную им «Песнь революции».

По воспоминаниям очевидцев: «Шаляпин вышел к публике в матросской форме с красным знаменем в руках и открыл выступление произведением «Песнь революции» на собственные стихи и музыку. Он пел арии из опер Рахманинова, Чайковского, Доргомыжского, русские и украинские народные песни и знаменитую «Блоху». Голос артиста был хорошо слышен на кораблях Черноморского флота, стоящих в севастопольской бухте, а также в отдаленных районах города».