Реконструкция улицы Ленина пока откладывается

О том, что улицу Ленина, площадь Нахимова и одноименный проспект в этом году разрывать не будут, сообщил депутатам на заседании Законодательного Собрания 28 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

О том, что улицу Ленина, площадь Нахимова и одноименный проспект в этом году разрывать не будут, сообщил депутатам на заседании Законодательного Собрания 28 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, отсрочка начала реконструкции оставшейся части центрального городского кольца связана с перекладкой сетей, необходимостью поочередно закрывать проезд с правой и с левой стороны. Кроме того в проект включена реставрация прилегающих скверов и двориков. Но главная причина — пока на это нет средств.

— Проект получился достаточно дорогостоящим. Сейчас мы ждем решения мэра Москвы по перспективам сотрудничества на 2023 и последующие годы. Когда мы будем понимать объем возможной финансовой помощи, тогда сможем планировать средства, которых сейчас не хватает, — объяснил губернатор.

Он уточнил, что в случае, если до конца лета положительное решение будет озвучено, то осенью проект реконструкции можно вынести на общественные обсуждения.

В лучшем случае ремонт по примеру ул.Большой Морской на улице Ленина начнется поздней осенью и частично будет выполнен к весне следующего года. Губернатор добавил, что у правительства нет желания, не имея полного понимания по финансированию, «ввязаться в стройку и оставить город в разрытом состоянии на длительный период».

Должны были начать в 2021-м

Напомним, в начале 2022 года стало известно, что проектно-изыскательские работы по благоустройству пл.Нахимова (12,2 тысячи кв.м), ул.Ленина (51,5 тысячи кв.м), пр.Нахимова (26 тысяч кв.м), а также услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия за четверть миллиарда рублей (255 млн) выполнит московская компания ООО «Неон». Работы над проектом должны были завершить до 31 мая. В дальнейшем приказом департамента городского хозяйства на проектно-изыскательские работы по благоустройству этого объекта из средств по соглашению с Москвой было добавлено еще 10 миллионов рублей. Кроме того на строительно-монтажные работы по благоустройству проспекта Нахимова выделили чуть более 416 миллионов рублей.

Реконструкцию ул.Ленина и пр.Нахимова с одноименной площадью власти обещали начать в 2021 году.