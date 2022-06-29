Показали одно, а построят совсем другое

Председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам заксобрания Вячеслав Горелов считает, что градостроительный совет обманули, презентуя мастер-план развития туристического кластера на Северной стороне.

Инвестиционный проект предполагает там совсем другое строительство...

Туркластер появился как-то внезапно

Почему концепция развития туристического кластера на Северной стороне возникла, минуя депутатов Законодательного собрания и к тому же без согласования с законодателями была представлена на Санкт-Петербургском экономическом форуме? Этот вопрос задал председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам заксобрания Вячеслав Горелов губернатору Михаилу Развожаеву после его отчета о результатах деятельности правительства города в 2021 году.

— Мне не совсем понятно, почему этот кластер появился. Мы договаривались о шести участках под комплексное развитие территории (КРТ) и о том, что до утверждения Генерального плана города этот список будет исчерпывающим. Почему появился седьмой участок, такой неожиданный? — обратился к главе города В.Горелов.

В ответ М.Развожаев пояснил, что речь идет не о КРТ, а о передаче земельного участка из частной собственности в частную собственность.

— Они пришли с инициативой проинвестировать порядка 15 млрд рублей в туристическую сферу Севастополя, в создание гостиницы с комплексом апартаментов и модернизацией набережной, начиная от Учкуевки (от «Альбатроса») и Севернее. Мы на градостроительном совете рассмотрели, что эта территория изначально на многих планах и схемах рассматривалась, как рекреационная. Поэтому на градсовете утвердили развитие этого участка, то есть набережной Северной стороны под развитие рекреации. В том числе было обсуждено, что именно этот участок не требует берегоукрепительных работ и выделения финансирования — там нет угроз, — ответил на вопрос депутата М.Развожаев.

По его словам, инвесторы подготовили свое видение проекта, которое будет обязательно обсуждено на архитектурно-градостроительном совете.

М.Развожаев акцентировал внимание на том, что градостроительных ограничений по данной территории нет, соответственно, город точно заинтересован в дополнительных частных инвестициях и развитии этой сферы, которая, по его заверениям, принесет доходы в бюджет. Другое дело, что механизм получения городом прибыли от частных вложений им озвучен не был.

Придется обеспечить счастье инвестору

Столь расплывчатый и уклончивый ответ губернатора явно не удовлетворил В.Горелова. В своем выступлении он указал на несоответствие презентации, показанной на градсовете, реальному проекту.

— По сути, градсовет ведь был обманут, — жестко высказал свое мнение В.Горелов. По его словам, то, что предполагается построить на самом деле, депутаты и все севастопольцы узнали только из материалов экономического форума.

— Ну так же нельзя делать! Теперь оказывается, что за бюджетные деньги мы должны обеспечить счастье инвестору в отношении дорог и другой инженерной инфраструктуры. А почему он сам не может взять на себя такое обременение?! — возмутился депутат.