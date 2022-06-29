Павловский мыс: батарея, госпиталь и метеостанция

Совсем недавно Морская метеорологическая обсерватория на Павловском мысу была признана объектом культурного наследия регионального значения и включена в Единый государственный реестр. Охране подлежат объемно-пространственное решение, конструктивная система здания, архитектурно-художественное решение фасадов, интерьер, лестница главного входа.

Совсем недавно Морская метеорологическая обсерватория на Павловском мысу была признана объектом культурного наследия регионального значения и включена в Единый государственный реестр. Охране подлежат объемно-пространственное решение, конструктивная система здания, архитектурно-художественное решение фасадов, интерьер, лестница главного входа.

Экспертиза

По заказу Севнаследия искусствовед Алексей Хорликов провел историко-культурную экспертизу. На основании представленных архивных и исторических документов и работы непосредственно на объекте эксперт выдал положительное заключение. Теперь официально подтверждено, что Морская астрономическая магнитная и метеорологическая обсерватория» имеет ценность с научной точки зрения, как объект, связанный с развитием морской гидрографической науки и историей старейшей на Черноморском побережье станции метеорологических наблюдений. Это яркий пример архитектуры научного сооружения для условий южного города. Также здание имеет важное градостроительное значение, являясь выразительным акцентом Павловского мыса и входа в Южную бухту.

«Вид на здание открывается со всех возвышенных мест и смотровых площадок Северной стороны и Центрального холма, а также с рейда и пассажирских судов и паромов, курсирующих по Севастопольской бухте. Его мемориальная ценность связана с деятельностью выдающихся русских и советских гидрографов, в частности, основателя обсерватории, известного ученого-географа академика Ю.М.Шокальского (1856-1940), академика А.Д.Архангельского (1879-1940) и др.», — указано в акте экспертизы.

В тексте документа много любопытных сведений.

Всё началось с Федора Ушакова

Севастопольская морская обсерватория расположена на Павловском мысу, являющемся естественным молом, вдающимся в Севастопольскую бухту и прикрывающим вход в Корабельную бухту с севера.

Свое наименование мыс получил от линейного корабля «Святой Павел», имевшего в конце 18 века здесь стоянку. Корабль был построен в Херсоне и в 1785 году был приведен в Севастополь Федором Ушаковым. Во время русско-турецкой войны 1787-1792 гг. «Святой Павел» был флагманом русской эскадры.

Батарея

В связи с активным строительством Севастопольского порта возникла необходимость сооружения оборонительных укреплений. У входа в бухту были построены с Северной стороны на мысу — Константиновская батарея, с южной — Александровская. Далее, на южной стороне — Николаевская и Павловская, а на Северной — Михайловская и Екатерининская (№4).

В начале 19 века на Павловском мысу уже была выстроена земляная батарея. Но по новому проекту обороны все сооружения приморского фронта должны были стать каменными.

Первый проект Павловской батареи был утвержден в 1839 г. Контуры плана и высота были продиктованы конфигурацией узкого Павловского мыса. Батарея была рассчитана на 33 орудийных каземата и имела три фаса.

Во время Крымской кампании 1854-1855 гг. береговые оборонительные сооружения оказались не задействованы, так как противник предпринял наступление с сухопутного фронта. В казематах Павловской батареи в период обороны размещался один из госпиталей. Во время отступления наших войск с Южной стороны Севастополя, 28 августа 1855 г., Павловскую казематированную батарею взорвали.

По условиям Парижского мирного договора, завершившего в 1856 году Восточную войну, Черное море было объявлено нейтральным и Россия лишилась права иметь здесь военный флот и оборонительные сооружения. Севастополь, разрушенный во время Крымской кампании, прекратил существование как база флота и приморская крепость. Только после Лондонской конвенции 1871 года, пересмотревшей условия Парижского мира и снявшей все ограничения на военное присутствие в Черном море, началось возрождение Севастополя.

На южной материковой части Павловского мыса, на Корабельной набережной, в 1873 г. была создана Артиллерийская мастерская военного порта, позднее преобразованная в Артиллерийский ремонтный завод, действующий и поныне.

Госпиталь и метеостанция

В 1880 году на мысу развернулось строительство госпитальных зданий. В 1898 году Севастопольский морской госпиталь вступил в строй, располагая 350 койками. В годы первой мировой войны в нем содержалось 1,2 тысячи коек. Госпиталь действует и по сей день.

В 1897 году на Павловском мысу было решено устроить Морскую астрономическую компасную и метеорологическую обсерваторию. В 1898 году капитаном Антиповым был разработан проект, который в дальнейшем переработал старший инженер-строитель Матеев. Строительство началось в 1903 году и завершилось в 1909-м.

Территория обсерватории занимает самую оконечность мола. Во дворе размещаются: двухэтажное здание, служебные постройки и метеорологическая площадка. С западной и северной стороны высажены деревья, с восточной ее закрывает двухэтажное здание, с южной она огорожена невысокой каменной оградой. Здания построены в стиле модерн.

Обсерватория предназначалась для проверки морских хронометров, магнитных компасов кораблей и ежегодного показа точного времени. Традиционный полуденный выстрел из пушки производили именно на Павловском мысу по сигналу обсерватории, которая начала работу 1 ноября 1909 года.

Здесь же размещалась и старейшая гидрометеорологическая станция Черноморского побережья. Севастопольская метеорологическая станция начала работу в 1808 году и проводила регулярные наблюдения в 1808-1854 гг., с декабря 1862-го по май 1942 года, с июня 1944 года – по настоящее время.

После сильного землетрясения в 1927 году, с 1928 года, на обсерватории был поставлен сейсмограф для исследования землетрясений.

В 1920-е годы Севастопольская морская обсерватория превратилась в значительный научно-исследовательский центр по изучению гидрометеорологического режима Черного и Азовского морей. В 1935 году она стала частью системы управления безопасности мореплавания в Черном и Азовском морях при гидрографическом отделе Черноморского флота.

В годы Великой Отечественной войны обсерватория оперативно обслуживала корабли флота. Личный состав научного учреждения принимал непосредственное участие в обороне Севастополя и Кавказа. После 1945 года (не позднее 1960-го) здание было перестроено после военных разрушений. В целом перестройки изменили композицию здания, придав ему больше статичности.

В 1979 году обсерватория была преобразована в 453-й центр гидрометеорологии Черноморского флота.

Современное здание имеет симметричную объемно-пространственную композицию. В интерьерах сохранилась историческая лестничная клетка с двухмаршевой лестницей. Ступени с оковками. Перильное историческое ограждение в виде металлических балясин из завитков на хомутах и заклепках. В башне сохранились историческая винтовая лестница, ступени с насечкой, проступи с прорезным декором и многое другое. Здание, как и раньше, является ярким акцентом в застройке Павловского мыса.