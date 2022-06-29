На Таврической набережной сооружают новые причалы

На западной стороне Балаклавской бухты строители демонтировали старые причалы и ведут подготовительные работы для сооружения новых.

На западной стороне Балаклавской бухты строители демонтировали старые причалы и ведут подготовительные работы для сооружения новых.

В рамках реализации проекта «Строительство яхтенной марины, Севастополь» задействовано 58 единиц спецтехники, из которой 52 — это машины и механизмы, а шесть — суда технического флота. Три плавкрана, занятых в работах по демонтажу причалов на Таврической набережной, в ушли из бухты на плановое техническое обслуживание. В течение недели краны вернутся к работе, сообщила пресс-служба подрядчика возведения марины — ПАО «Мостотрест».

На данный момент ведутся подготовительные работы для сооружения новых причалов вместо демонтированных №247 и №248. Проведено водолазное обследование, строители разбуривают грунт при погружении свай и производят антикоррозионное покрытие свайных элементов

Обратите внимание! Проход и проезд по Таврической набережной закрыт с апреля в связи с началом демонтажа причалов и работой специальной техники. Это временное ограничение будет действовать до окончания строительных работ на западной стороне бухты.

Балаклавский подземный музейный комплекс продолжает принимать гостей в штатном режиме. Посетителей туда подвозят специальными бесплатными автобусами.