Кучму стерли из Почетных граждан

Решение Законодательного собрания Севастополя от 28 июня 2022 года об исключении второго президента Украины Леонида Кучмы из числа Почетных граждан Севастополя уже на следующее утро воплотили в жизнь.

Решение Законодательного собрания Севастополя от 28 июня 2022 года об исключении второго президента Украины Леонида Кучмы из числа Почетных граждан Севастополя уже на следующее утро воплотили в жизнь.

К 10 часам у гранитной стены за памятником Сенявину на пр.Нахимова собрались журналисты, дабы запечатлеть этот исторический момент. Исполнение почетной миссии стирания надписи поручили департаменту городского хозяйства, в связи с чем на место событий лично прибыл глава горхоза Евгений Горлов.

Под взглядом многочисленных камер рабочий с помощью деревянной скамейки забрался на парапет, включил болгарку и начал затирать верхнюю строку в третьем ряду, освобождая стену от надписи под номером 23 — «Кучма Леонид Данилович». На исполнение решения ушло четверть часа.

— Вчера депутатами Законодательного собрания было принято решение об исключении из Почетных граждан города бывшего руководителя Украины Леонида Кучмы, сегодня мы приступили к работам и уже выполнили данное поручение законодателей, — сообщил Е.Горлов. Он пообещал, что уже в тот же день стеновому камню в месте затирки вернут изначальный вид, отшлифовав до идеального зеркального состояния.

Е.Горлов уточнил, что решения о нанесении каких-либо новых имен на плиты будут приниматься законодателями.

Журналисты не преминули обратиться за комментарием к исполнителю — каменотесу Валерию Беспалько и заодно узнать технологию работ.

— Технология простая: сначала берется грубый инструмент сухорез, чтобы снять верхний слой камня, потом поэтапно применяется болгарка с алмазными шлифовальными дисками разной зернистости. На последнем этапе выполняется полировка, — рассказал В.Беспалько.

Он также пояснил, что данный вид гранита является одним из самых жестких. Теперь ему предстоит поработать над тем, чтобы выровнять возникшую углубленность, дабы она была менее заметна.

На вопрос о том, чье имя, на его взгляд, было бы правильно вписать в освободившуюся строку, рабочий сначала задумался, а потом назвал Алексея Чалого.

Напомним, что до 29 июня на гранитной стене на проспекте Нахимова значились 32 фамилии Почетных граждан Севастополя, теперь их осталось 31. Владимир Владимирович Путин, которому почетное звание присудили в 2016 году, до сих пор на доску не занесен.

Справка

Звание «Почетный гражданин Севастополя» было присвоено Леониду Кучме (1938 г.р.) в 2002 году. В решении горсовета об этом указано, что он — инициатор газификации Северной стороны и Инкермана, под патронатом Президента Украины восстанавливается собор св.Владимира в Херсонесе. В 2002 году была построена объездная дорога, которая разгрузила и значительно улучшила экологическую обстановку в пригороде Севастополя — Инкермане. Открытие комплекса «Аэропорт Бельбек» также существенно повысило привлекательность Севастополя как туристического центра. По его поручению ведется строительство жилого 202-квартирного дома для украинских военнослужащих.