Как выбрать коронки для дрелей

Среди наиболее востребованных сегодня инструментов необходимо выделить специальные коронки, которые используются вместе с дрелью. Это уникальные изделия, которые различаются между собой материалом изготовления, диаметром, длиной и шагом разнообразных сегментов.
Чтобы приобрести правильно подходящий набор коронок, необходимо заранее ознакомиться с техническими характеристиками предлагаемых вариантов. Например, если вы владеете дрелью Энкор, лучше подобрать набор одноименной марки.
Кроме всего прочего, коронки различаются между собой и по материалу обработки. Некоторые предназначены для работы со стеклом, другие – по керамике или металлу. Все это нужно знать прежде, чем вы примете решение о приобретении конкретного набора.
Ассортимент «Бигам»
Онлайн-магазин «Бигам» предлагает оригинальные наборы наиболее известных производителей инструмента. Здесь можно найти следующие виды коронок:
— алмазные;
— кольцевые пилы для распила древесины;
— изделия для обработки керамики;
— биметаллические коронки;
— пильные венцы.
Каждый вид инструмента сопровождается детальным текстовым описанием и качественными фотоснимками.
Алмазные изделия предназначены для обработки керамической плитки или керамогранита. В их производстве использована гальваническая технология напыления. Благодаря этому обеспечивается оптимальный размер/шаг алмазных сегментов. А это способствует оперативному и качественному сверлению перечисленных материалов.
Также следует отметить большой ресурс работы алмазных коронок – они не перегреваются даже после долгого сверления и не ломаются. Наборы поставляются заказчикам в пластиковых кейсах. Они снабжены адаптерами и шестигранниками.
Особенности сверления
Коронки для дрелей используются сегодня для сверления различных материалов, в том числе гипсокартона, древесины, керамики, стекла и т.д. Поэтому выбирать их нужно с учетом особенностей материалов, в обработке которых вы нуждаетесь.
Например, нельзя использовать коронки для древесины по керамике или керамограниту. Здесь нужны особо прочные и износоустойчивые коронки с алмазным напылением.
В характеристиках каждого набора можно найти ответ на вопрос – для какого материала предназначен инструмент. Также указываются размеры, диаметр, материалы изготовления, с которыми обязан ознакомиться каждый потенциальный покупатель.
Чтобы не допускать ошибок при выборе инструмента, лучше проконсультироваться со специалистом, который расскажет, для каких целей предназначен тот или иной набор, и поможет приобрести наиболее подходящий тип коронок.