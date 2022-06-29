Как выбрать коронки для дрелей

Среди наиболее востребованных сегодня инструментов необходимо выделить специальные коронки, которые используются вместе с дрелью. Это уникальные изделия, которые различаются между собой материалом изготовления, диаметром, длиной и шагом разнообразных сегментов.

Среди наиболее востребованных сегодня инструментов необходимо выделить специальные коронки, которые используются вместе с дрелью. Это уникальные изделия, которые различаются между собой материалом изготовления, диаметром, длиной и шагом разнообразных сегментов.

Чтобы приобрести правильно подходящий набор коронок, необходимо заранее ознакомиться с техническими характеристиками предлагаемых вариантов. Например, если вы владеете дрелью Энкор, лучше подобрать набор одноименной марки.

Кроме всего прочего, коронки различаются между собой и по материалу обработки. Некоторые предназначены для работы со стеклом, другие – по керамике или металлу. Все это нужно знать прежде, чем вы примете решение о приобретении конкретного набора.

Ассортимент «Бигам»

Онлайн-магазин «Бигам» предлагает оригинальные наборы наиболее известных производителей инструмента. Здесь можно найти следующие виды коронок:

— алмазные;

— кольцевые пилы для распила древесины;

— изделия для обработки керамики;

— биметаллические коронки;

— пильные венцы.

Каждый вид инструмента сопровождается детальным текстовым описанием и качественными фотоснимками.

Алмазные изделия предназначены для обработки керамической плитки или керамогранита. В их производстве использована гальваническая технология напыления. Благодаря этому обеспечивается оптимальный размер/шаг алмазных сегментов. А это способствует оперативному и качественному сверлению перечисленных материалов.

Также следует отметить большой ресурс работы алмазных коронок – они не перегреваются даже после долгого сверления и не ломаются. Наборы поставляются заказчикам в пластиковых кейсах. Они снабжены адаптерами и шестигранниками.

Особенности сверления

Коронки для дрелей используются сегодня для сверления различных материалов, в том числе гипсокартона, древесины, керамики, стекла и т.д. Поэтому выбирать их нужно с учетом особенностей материалов, в обработке которых вы нуждаетесь.

Например, нельзя использовать коронки для древесины по керамике или керамограниту. Здесь нужны особо прочные и износоустойчивые коронки с алмазным напылением.

В характеристиках каждого набора можно найти ответ на вопрос – для какого материала предназначен инструмент. Также указываются размеры, диаметр, материалы изготовления, с которыми обязан ознакомиться каждый потенциальный покупатель.

Чтобы не допускать ошибок при выборе инструмента, лучше проконсультироваться со специалистом, который расскажет, для каких целей предназначен тот или иной набор, и поможет приобрести наиболее подходящий тип коронок.