Деньги от штрафов и парковок городу не достаются

Между фирмой, которая установила камеры на севастопольских дорогах, и правительством Севастополя заключено концессионное соглашение таким образом, что все деньги достаются концессионеру. При этом чиновники пока не нашли причин и возможностей для расторжения кабального соглашения.

Между фирмой, которая установила камеры на севастопольских дорогах, и правительством Севастополя заключено концессионное соглашение таким образом, что все деньги достаются концессионеру. При этом чиновники пока не нашли причин и возможностей для расторжения кабального соглашения.

Вопрос о бесхозяйственности чиновников городского правительства в условиях дефицитности бюджета поднял депутат Сергей Борисов на заседании Законодательного Собрания 28 июня, в ходе которого губернатор Михаил Развожаев отчитывался о работе своей команды за 2021 год.

— Как вы думаете, уважаемые горожане, куда идут деньги за штрафы по камерам, установленных на дорогах нашего города, которые фиксируют нарушения правил ПДД? Ответ прост, деньги поступают в частную фирму, которая установила данные системы, — сообщил С.Борисов.

Он рассказал, что согласно проверки данного соглашения, проведенной Контрольно-счетной палатой, было выявлено, что инвестиции должны были составить 896 млн рублей, а фактически составили 746 млн рублей. Факт завышения стоимости инвестиций был отражен в заключении комиссии как невыполнение двух этапов модернизации техники.

Бюджетная комиссия заксобрания, куда входит депутат С.Борисов, обратилась за разъяснениями в департамент финансов. Оказалось, что с начала регистрации концессионного соглашения в казну поступило 1 430,6 млрд рублей, а по комиссионному соглашению частной фирме было передано 1 430,3 млрд рублей. Фактический остаток — 300 тысяч рублей!

При этом данное предприятие, по информации депутата, собирается работать в городе и получать все штрафы ПДД и платежи за парковки еще порядка семи лет. Среднегодовая сумма подобных платежей составляет в Севастополе от 400 до 500 млн рублей.

С.Борисов задался вопросом, почему при наличии оснований для расторжения концессионного соглашения, правительство этого не делает.

— Зачем Севастополю при таком дефиците бюджета терять в год 400-500 млн рублей? Тем более, что частник, по моим подсчетам, уже полностью и с существенной прибылью компенсировал свои расходы. Прошу вас рассмотреть этот вопрос на заседании правительства, — обратился к губернатору С.Борисов.

В прениях глава города так прокомментировал заявление депутата: он полностью разделяет позицию парламентария и находится в недоумении, как можно было в таких параметрах заключить концессионное соглашение. При этом губернатор намекнул, что документ заключили «в предыдущий период» — при предыдущем губернаторе и его правительстве.

— Мы как раз изучали эту концессию, она действительна не на девять лет, как вы сказали, а более короткий срок, но тем не менее мы не нашли причин и возможности по ее расторжению. Любой путь приводил бы нас к тому, что мы вынуждены были бы восстановить соглашение и еще заплатить штраф. Она, конечно, очень односторонне защищена, с точки зрения концессионера, и не защищена с точки зрения города. Мы еще раз изучим аргументы, которые дала счетная палата, если там есть хоть какая-то зацепка, то, конечно, мы это инициируем, — пообещал М.Развожаев.

Как всё начиналось

Между правительством Севастополя и компанией VessoLink в рамках программы по созданию аппаратного комплекса «Безопасные дороги Севастополя» 14 октября 2017 года было заключено концессионное соглашение. Подписи под документом поставили заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев и председатель совета директоров компании VessoLink и акционер Олег Бадера.

Соглашение рассчитано на 12 лет. VessoLink за почти 900 млн рублей создает региональный центр фото- и видеофиксации, куда будет стекаться информация обо всех дорожных административных штрафах. За это город отдает фирме четвертую часть денег от штрафов и парковок.