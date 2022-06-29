День основания Севастополя теперь не только праздник, но и выходной

Заксобрание внесло изменение в закон города о праздниках и памятных датах. Теперь 14 июня в Севастополе является нерабочим праздничным днем.

Заксобрание внесло изменение в закон города о праздниках и памятных датах. Теперь 14 июня в Севастополе является нерабочим праздничным днем.

Такое предложение исходило от губернатора Михаила Развожаева и председателя заксобрания Владимира Немцева. Главы исполнительной и законодательной властей предложили установить 14 июня, дату основания города Севастополя, нерабочим праздничным днем, принимая во внимание особую значимость данного праздника для жителей Севастополя и неугасающий интерес к его празднованию.

Как указано в пояснительной записке, законопроект разработан с целью сохранения и развития исторических традиций города Севастополя, укрепления интереса к малой родине, формирования и поддержания собственного имиджа города.

В следующем году севастопольцы встретят 240-летие города 14 июня ударным отдыхом после трехдневного празднования Дня России, которое продлится с субботы 10 июня по понедельник 12 июня.