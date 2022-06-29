Автобусы из Крыма будут ходить в Херсон, Мелитополь и Бердянск с 1 июля

Стоимость проезда и расписание автобусов и электричек определены для маршрутов между Крымом и Северной Таврией.

Стоимость проезда и расписание автобусов и электричек определены для маршрутов между Крымом и Северной Таврией.

Автобусные рейсы будут запущены от Симферополя по трем направлениям, электрички из Джанкоя — по двум, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«С 1 июля впервые за 8 лет открывается регулярное автобусное и железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями. <…> Купить билеты и на автобус, и на поезд в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях — за рубли и за гривны. Безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии», — цитирует С.Аксенова ТАСС.

Автобусы будут курсировать ежедневно в режиме экспресса по трем направлениям: Симферополь – Херсон, Симферополь – Мелитополь и Симферополь – Бердянск. Стоимость проезда по первым двум направлениям составит 1 300 рублей, до Бердянска или обратно — 1 800. По каждому из маршрутов в день будет по два рейса в каждую сторону: утром и в обеденное время. Предварительно, приобрести билет можно будет за 30 дней до отправления рейса, продажа заканчивается за два часа до отправления автобуса в рейс.

Электрички будут ходить из Джанкоя в Херсон и в Мелитополь. Из Крыма они будут отправляться утром, обратно — вечером. Стоимость проезда 250 и 310 рублей соответственно. Покупка билетов будет доступна непосредственно в поезде у проводников за наличный расчет, на официальном сайте компании-перевозчика ЮППК и в мобильном приложении «В путь — билеты на электрички».