За Стрелецкую бухту взялись студенты-урбанисты

Идею активистов общественной организации «Севпарки» создать экопарк на территории древней усадьбы, расположенной на берегу Стрелецкой бухты, поддержали студенты Института развития города СевГУ. Они создали эскизный проект «Стрелецкая.Умная бухта», который будут защищать в супер-финале практикума «Прикладная урбанистика».

Идею активистов общественной организации «Севпарки» создать экопарк на территории древней усадьбы, расположенной на берегу Стрелецкой бухты, поддержали студенты Института развития города СевГУ. Они создали эскизный проект «Стрелецкая.Умная бухта», который будут защищать в супер-финале практикума «Прикладная урбанистика».

Всего на суд жюри было представлено 14 проектов, связанных с будущим развитием Севастополя.

— Практикум по урбанистике объединяет всех первокурсников Института развития города, изучающих архитектуру, дизайн, строительство, землеустройство, виноделие, гостиничный бизнес. Начиная с первого курса, студенты получают возможность стать участниками реальных проектов в сфере городского развития, — объяснил доцент кафедры архитектуры и дизайна СевГУ, преподаватель Института развития города Алексей Тихонов.

В качестве одной из самых сильных работ этого года он назван проект парка в Стрелецкой бухте, разработанный во взаимодействии с жителями района.

Наблюдение за птицами и террасированная набережная

— Целью проекта было создание современного многофункционального пространства для отдыха населения с включением в него охраняемого объекта культурного наследия, — рассказывает архитектор, руководитель студенческого проекта Мария Шанцуева.

Во время работы студенты неоднократно встречались с жителями микрорайона. Представители ТОС «Московский квартал» и его председатель Галина Бычкова — были особо строгими интересантами в «народном благоустройстве» этой территории.

По словам М.Шанцуевой, в целом проект местным жителям понравился, они остались довольны тем, что в результате получилось.

В общей сложности авторы проекта попытались предусмотреть все: безопасные детские площадки для разных возрастов; фудкорты; граффити; амфитеатр; подводно-надводный ресторан; террасированный и античный парки; фотозоны; площадки для выгула собак и места для наблюдения за птицами.

На факт, что Стрелецкая бухта является местом обитания 28 видов птиц, среди которых встречаются краснокнижные, обратили внимание активисты общественной организации «Севпарки» и предложили студентам создать там места наблюдения за птицами. Бердвотчинг — так называемая любительская орнитология или наблюдение за птицами и прослушивание их пения в природной среде в последнее время стало одним из популярных хобби и уступает, возможно, только рыбалке.

— Мы хотим максимально сохранить флору и фауну этого места, поэтому современные веяния отразили в нашем проекте, — заметила наставник.

Кроме того на периферии Стрелецкой бухты находится античная усадьба Херсонеса, которой разработчики также уделили особое внимание.

— Важная часть проекта, о котором просили местные жители, террасированная набережная и сохранение склона. Там есть обрыв, в народе его называют Красные камни. Весьма живописное место. Мы предложили создать там дополнительный уровень набережной. Нашли аналоги, сделанные на других склонах в разных странах и внедрили их в наш проект, — добавила М.Шанцуева.

Идеи молодежного проекта могут воплотить

На недавно прошедших общественных обсуждениях проекта Правил и землепользования и застройки (ПЗЗ) в Гагаринском районе, прибрежная территория Стрелецкой бухты отнесена «под обустройство набережной».

Это подтвердил на слушаниях и директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

В свою очередь авторы молодежного проекта экопарка надеются, что разработанная ими концепция благоустройства этой территории найдет свое отражение в будущей проектно-изыскательской документации.