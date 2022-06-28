В Симферополе отрыли новую пещеру

В крымской столице во время строительных работ районе Петровской балки искусственная траншея вскрыла полость, которая была присыпана щебнем. После разбора был обнаружен вход в пещеру диаметром около полуметра.

В крымской столице во время строительных работ районе Петровской балки искусственная траншея вскрыла полость, которая была присыпана щебнем. После разбора был обнаружен вход в пещеру диаметром около полуметра.

«Пещера необычная. Есть протяженная система, которая поглощает воду. Возможно, это начало подземной реки. Пещера выработана напорными водами», — рассказал спелеолог, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

По словам ученого, обнаруженная пещера небольших размеров, и там наблюдаются все условия для образования карста, а во время дождя в нее втекает ручей, что означает наличие подземной гидросистемы.

Исследователи прошли пять метров и наткнулись на небольшое озеро. Чтобы продолжить продвижение в пещере, нужно дождаться устойчивой сухой погоды, сообщила пресс-служба университета.