Строительство медкластера на Фиолентовском шоссе приостановлено

Работы по возведению главных объектов медицинского кластера — больницы скорой медицинской помощи и онкологического диспансера не ведутся. Отставание от графика строительства составляет порядка восьми месяцев.

Работы по возведению главных объектов медицинского кластера — больницы скорой медицинской помощи и онкологического диспансера не ведутся. Отставание от графика строительства составляет порядка восьми месяцев.

Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отвечая на вопросы депутатов Законодательного Собрания в ходе отчета о работе правительства города за 2021 год.

Депутат Татьяна Щербакова спросила губернатора, что на данный момент происходит на масштабной стройке, куда распоряжением главы города подрядчиком была назначена компания «РТ-Соцстрой» — структурное подразделение госкорпорации Ростех.

— В феврале 2021 года представителями правительства и корпорацией Ростех было озвучено, что осенью 2022 года больница скорой помощи будет построена, — напомнила парламентарий.

Оказалось, что причиной нарушения контрактных обязательств явилось значительное удорожание стоимости строительных материалов и услуг. Работать себе в убыток подрядчик оказался не готов.

— Сегодня на объекте отставание от графика — восемь месяцев. Как только активная фаза работ началась, начались метаморфозы, связанные с ростом цен на строительные материалы, услуги и т.д., — сообщил губернатор.

По его словам подрядчиком были выполнены работы по заливке фундамента, но выполненные работы оплачены не были. Закрывать их по старой смете подрядчик не согласился. Поскольку это привело бы к существенным убыткам для компании.

При этом губернатор отметил и достижения полугодичного простоя. За это время была полностью отработана и скорректирована рабочая документация, которая уже прошла экспертизу, была утверждена заказчиком и передана подрядчику. При этом со сметной частью проблемы все еще не решены.

— В настоящее время новая смета по двум больницам находится в главгосэкспертизе. Понятно, что мы рассчитывали, что со стороны подрядчика будет привлечено больше оборотных средств компании, но там есть определенные сложности: у корпорации большое количество строящихся объектов по всей стране, — объяснил М.Развожаев.

Он также отметил, что все финансовые средства на данный момент находится на казначейских счетах и ни одной копейки из них не истрачено.

Правительство рассчитывает, что в августе строительные работы возобновятся и к концу года город получит возведенные корпуса больницы. При этом М.Развожаев заметил, что если этого не произойдет, то город будет вынужден принимать более решительные меры вплоть до смены подрядчика.

Напомним, контракт на строительство медицинского кластера на сумму 7,6 млрд рублей был подписан с дочерней организаций Ростех «РТ-Соцстрой» в июне 2020 года.